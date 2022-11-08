Крупный пожар площадью 150 «квадратов» произошел в Барнауле

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 8 ноября в Барнауле произошел серьезный пожар в производственном здании. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На момент прибытия пожарных склад в здании на улице Попова горел открытым огнем, была угроза распространения пламени. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

На месте ЧП работали 44 человека, использовали 12 единиц техники. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил монтажа электрооборудования.