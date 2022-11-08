Синоптики предупреждают о похолодании до -13 градусов в Алтайском крае

Также ожидается снег
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. Сильнее всего столбики термометров опустятся в ночь на 10 ноября, сообщает алтайский Гидрометцентр.
Погода переходит на зимний режим, поэтому в Алтайском крае столбики термометров поползут вниз. На этой неделе днем ожидается -2…+3 градуса, в ночные часы будет еще холоднее: -2…-7 градусов. В ночь на 10 ноября в предгорьях ожидается до -13 градусов.
Ранее мы писали, что в большинстве дней текущей недели в Алтайском крае погода будет неустойчивой с осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега.