Эксперты объяснили, почему нагревается вода в роднике у сквера в Бийске

Сквер. Фото: Сергей Кулыгин Фото: газеты «Бийский рабочий»

Вода в роднике у сквера Фомченко в Бийске стала теплой и неприятно пахнет. Эксперты взяли пробы и выяснили, почему она нагревается. Об этом пишет СГК.

Исследование показало, что жидкость из пруда – не сетевая вода, потому что в ней отсутствуют признаки умягчения после химподготовки перед попаданием в теплосети. Дефектов трубопровода у сквера также на нашли

– Это артезианская родниковая вода с посторонними примесями, характерными для канализационных стоков, – пришли к выводу специалисты.

Что касается повышения температуры воды, то это можно объяснить соприкосновением теплосетевых коммуникаций со стоками, которые появились из-за повреждения канализационных труб.

Специалисты держат ситуацию на контроле и продолжат обследование своих коммуникации.