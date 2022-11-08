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НовостиОбщество8 ноября 2022 2:32

Эксперты объяснили, почему нагревается вода в роднике у сквера в Бийске

Исследование показало, что жидкость из пруда – не сетевая вода
Герман Архаров
Сквер. Фото: Сергей Кулыгин

Сквер. Фото: Сергей Кулыгин

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Вода в роднике у сквера Фомченко в Бийске стала теплой и неприятно пахнет. Эксперты взяли пробы и выяснили, почему она нагревается. Об этом пишет СГК.

Исследование показало, что жидкость из пруда – не сетевая вода, потому что в ней отсутствуют признаки умягчения после химподготовки перед попаданием в теплосети. Дефектов трубопровода у сквера также на нашли

– Это артезианская родниковая вода с посторонними примесями, характерными для канализационных стоков, – пришли к выводу специалисты.

Что касается повышения температуры воды, то это можно объяснить соприкосновением теплосетевых коммуникаций со стоками, которые появились из-за повреждения канализационных труб.

Специалисты держат ситуацию на контроле и продолжат обследование своих коммуникации.