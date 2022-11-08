Снег и гололедицу прогнозируют 8 ноября в Алтайском крае

В Барнауле днем 8 ноября столбики термометров покажут -1…+1 градус Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 8 ноября, в Алтайском крае температура воздуха составит -2…+3 градуса. Об этом сообщают синоптики алтайского Гидрометцентра.

Местами в регионе пройдут снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, автомобилистам нужно быть внимательными и осторожными. В крае будет дуть северо-восточный ветер 2-7 м/с, местами возможны более сильные порывы до 12 м/с.

В Барнауле днем 8 ноября столбики термометров покажут -1…+1 градус. В краевой столице будет преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Подует северо-восточный ветер 2-7 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что снежный покров установится в Алтайском крае уже в течение ближайших пяти дней. В некоторых районах он будет постоянным, а местами – временный.