В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком

По факту ДТП полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

6 ноября в Алтайском крае произошло смертельное ДТП в Змеиногорском районе. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла в 22.00 на 110 километре автодороги К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково». Мужчина 1953 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ 21101 ехал со стороны Змеиногорска в сторону села Саввушки. По какой-то причине он наехал на стоящий на аварийке грузовик «МАН».

В результате ДТП водителя ВАЗ госпитализировали в Центральную районную больницу города Змеиногорска. В его машине на пассажирском сидении ехала еще женщина 1950 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

На данный момент полицейские проводят проверку.