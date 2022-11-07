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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 11:30

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком

Скончалась женщина-пассажир
Вера Березовская
По факту ДТП полиция проводит проверку

По факту ДТП полиция проводит проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 ноября в Алтайском крае произошло смертельное ДТП в Змеиногорском районе. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла в 22.00 на 110 километре автодороги К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково». Мужчина 1953 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ 21101 ехал со стороны Змеиногорска в сторону села Саввушки. По какой-то причине он наехал на стоящий на аварийке грузовик «МАН».

В результате ДТП водителя ВАЗ госпитализировали в Центральную районную больницу города Змеиногорска. В его машине на пассажирском сидении ехала еще женщина 1950 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

На данный момент полицейские проводят проверку.