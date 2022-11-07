Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье7 ноября 2022 10:33

В Алтайском крае отменили «обязательную» вакцинацию против COVD-19 для отдельных категорий

Прежние постановления утратили силу
Вера Березовская
Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Алтайский край накрыла шестая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Алтайский край накрыла шестая волна коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отменили постановления обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. Документ об этом опубликовали на официальном сайте краевого Роспотребнадзора.

Утратили силу постановления, по котором были обязаны прививаться против ковида работники сферы услуг, образования, торговли, здравоохранения, сотрудников органов власти, полицейских и другие специалисты, а также граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2022 года Алтайский край накрыла шестая волна коронавируса.