В Алтайском крае отменили «обязательную» вакцинацию против COVD-19 для отдельных категорий

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Алтайский край накрыла шестая волна коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отменили постановления обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. Документ об этом опубликовали на официальном сайте краевого Роспотребнадзора.

Утратили силу постановления, по котором были обязаны прививаться против ковида работники сферы услуг, образования, торговли, здравоохранения, сотрудников органов власти, полицейских и другие специалисты, а также граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2022 года Алтайский край накрыла шестая волна коронавируса.