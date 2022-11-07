Мэрия Барнаула показала фото самых первых трамваев в городе

Фото: из архивов МУП «Горэлектротранс»

Мэрия Барнаула опубликовала фото первых трамваев, которые появились в городе. В пресс-службе горадминистрации напомнили, что ровно 74 года назад, 7 ноября 1948-го в рейс вышли первые вагоны типа МС, полученные из Ленинграда

– Маршрут следования первых трамваев в краевой столице проходил от площади Свободы до Нового рынка, - рассказывают в мэрии.

В то время в вагонах не было отопления, поэтому зимой в кабине вагоновожатого лежали горячие кирпичи, на которых водители стояли во время движения. Лед со стекла обзорного окна приходилось соскребать деревянной лопаткой, а во время сильных буранов движение и вовсе останавливалось, так как заметало трамвайные пути.