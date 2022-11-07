В Барнауле проведут финальную в сезоне продовольственную ярмарку

Ярмарки открываются в 10.00 и сворачиваются в 14.00 часов Фото: Вера Березовская

12 ноября в Барнауле проведут финальную в этом сезоне осеннюю продовольственную ярмарку. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

– Свою продукцию вновь представят предприятия и фермерские хозяйства Алтайского края и Барнаула, - рассказали в мэрии.

На ярмарках горожане смогут запастись овощами и фруктами, купить мясо птицы, говядину и свинины, рыбу, кондитерские изделия и другие виды продуктов.

Ярмарки открываются в 10.00 и сворачиваются в 14.00 часов. Торговые площадки организуют по следующим адресам:

– пр. Ленина,71;

– ул. 50 лет СССР, 51а;

– пл. Народная;

– ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– ул. Чайковского, 21а.

Напомним, ранее горожане рассказывали «КП», почему они предпочитают закупаться на ярмарках.