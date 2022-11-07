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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:02

Строительство Белоярской крепости под Барнаулом поставят на паузу из-за ухода руководителя проекта на СВО

Реконструкцию деревянной крепости начали три года назад
Вера Березовская
Проектом занялись добровольцы благотворительного фонда «Сердолик»

Проектом занялись добровольцы благотворительного фонда «Сердолик»

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае временно приостановят строительство этнопарка «Белоярская крепость». Как пишет «Толк», работы поставят на паузу из-за ухода руководителя проекта вместе с алтайскими добровольцами в зону СВО.

Реконструкцию деревянной крепости начали три года назад на средства президентского гранта в размере 2 млн рублей. Проектом занялись добровольцы благотворительного фонда «Сердолик» во главе с руководителем Сергеем Поповым.

Как отмечает издание, в настоящее время этнопроект на время придется «законсервировать», так как Сергей Попов вместе с единомышленниками готовится ехать в зону СВО. После возвращения руководитель проекта «Белоярская крепость» намерен снова взяться за дело.