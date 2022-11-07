В правительстве Алтайского края представили нового главу департамента по вопросам внутренней политики

Ранее Николай Александрович Губерт работал в должности главы Завьяловского района Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил на оперативном совещании регионального правительства нового главу департамента по вопросам внутренней политики. Как уже сообщалось ранее, им стал Николай Губерт.

Экс-руководитель этого департамента Юрий Проскурин перешел на должность помощника губернатора Алтайского края. На сегодняшний день он курирует вопросы взаимодействия правительства региона с администрацией Славяносербского района ЛНР.

Официально Николай Губерт приступил к работе в новой должности с 7 ноября.

Напомним, ранее Николай Александрович Губерт работал в должности главы Завьяловского района Алтайского края. Его прежний пост занял полицейский Николай Онищенко.