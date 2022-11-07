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НовостиОбщество7 ноября 2022 4:51

Жители Барнаула пожаловались на толпы у закрытых дверей городской поликлиники

По словам пациентов, поликлинику открывают ровно в 8.00 часов
Вера Березовская
Барнаульцы говорят, что очередь на сдачу крови приходится ждать две недели

Барнаульцы говорят, что очередь на сдачу крови приходится ждать две недели

Фото: Олег УКЛАДОВ

7 ноября жители Барнаула пожаловались на очередь в поликлинику на Юрина 210а в 7.50. Как пишут очевидцы в паблике «В курсе 22», поликлинику открывают ровно в 8.00, хотя у многих пациентов на это время уже назначен прием у врача.

- Сегодня на пороге упал человек, когда промерзшая толпа ломанулась. Очередь сдать кровь - две недели. Попасть к врачу бесперспективно, - сообщают горожане.

Отметим, что в этом здании находится КГБУЗ поликлиническое отделение №1 «Горбольница №12».