В Барнауле разработали краткий аудиогид, из которого можно узнать об истории города

Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле разработали аудиогид об истории города и трудовой доблести его жителей. Его подготовил отдел по развитию туризма города, сообщает мэрия.

- Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку – от стелы трудовой доблести, мимо букв «Барнаул» и до лестницы со стороны города, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Аудиогид делится на пять тематических блоков. Первый посвящен недавно установленной стеле «Город трудовой доблести». В нем авторы рассказывают, чем Барнаул заслужил это звание. В втором блоке говорится о самом начале истории Барнаула, в третьем – о Нагорном парке. Четвертый блок выделили для рассказа о том, как самоотверженного трудились барнаульцы в годы ВОВ, а из финального пятого раздела слушатели узнают о Барнауле сегодняшнем.