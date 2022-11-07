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НовостиОбщество7 ноября 2022 3:33

В Барнауле разработали краткий аудиогид, из которого можно узнать об истории города

Он состоит из пяти разделов
Вера Березовская
Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку

Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле разработали аудиогид об истории города и трудовой доблести его жителей. Его подготовил отдел по развитию туризма города, сообщает мэрия.

- Маршрут экскурсии пролегает по Нагорному парку – от стелы трудовой доблести, мимо букв «Барнаул» и до лестницы со стороны города, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Аудиогид делится на пять тематических блоков. Первый посвящен недавно установленной стеле «Город трудовой доблести». В нем авторы рассказывают, чем Барнаул заслужил это звание. В втором блоке говорится о самом начале истории Барнаула, в третьем – о Нагорном парке. Четвертый блок выделили для рассказа о том, как самоотверженного трудились барнаульцы в годы ВОВ, а из финального пятого раздела слушатели узнают о Барнауле сегодняшнем.