Алтайский театр кукол «Сказка» впервые в истории стал номинантом премии «Золотая маска»

В число номинантов вошел спектакль "Паша" Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайский театра кукол «Сказка» впервые был номинирован на национальную премию «Золотая маска». Об этом сообщает министерство культуры Алтайского края.

Список номинантов был опубликован 3 ноября. В их число вошел спектакль «Паша» режиссера Александра Янушкевича. Постановка представлена во всех номинациях в категории «театр кукол»: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» (Роман Баталов).

Отмечается, что 5 ноября алтайскому театру кукол «Сказка» исполнилось 59 лет. И впервые за историю своего существования он попал в номинацию «Золотой маски». Также спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке этого режиссера вошел в лонг-лист премии.