В Барнауле с 7 ноября до Нового года перекрывают участок переулка Циолковского

Проезд вновь будет открыт только после 30 декабря Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле с 7 ноября и до самого Нового года будет ограничен проезд по одному и участков переулка Циолковского. Речь идет об отрезке дороги от улицы Партизанской до улицы Пролетарской, информирует мэрия.

Причина перекрытия пути – строительство теплотрассы. Проезд вновь будет открыт только после 30 декабря, то есть ограничения продлятся до конца 2022 года.

Автомобилистов просят учесть это в своем маршруте и при проезде указанного участка заранее продумать альтернативный путь.