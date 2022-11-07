Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 1:29

В Барнауле с 7 ноября до Нового года перекрывают участок переулка Циолковского

Это связано со строительством теплотрассы
Вера Березовская
Проезд вновь будет открыт только после 30 декабря

Проезд вновь будет открыт только после 30 декабря

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле с 7 ноября и до самого Нового года будет ограничен проезд по одному и участков переулка Циолковского. Речь идет об отрезке дороги от улицы Партизанской до улицы Пролетарской, информирует мэрия.

Причина перекрытия пути – строительство теплотрассы. Проезд вновь будет открыт только после 30 декабря, то есть ограничения продлятся до конца 2022 года.

Автомобилистов просят учесть это в своем маршруте и при проезде указанного участка заранее продумать альтернативный путь.