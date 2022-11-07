Рабочая неделя в Алтайском крае после длинных выходных начнется с плюсовых температур 7 ноября

В Барнауле 7 ноября температура воздуха составит от 0 до +2 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется 7 ноября с плюсовых температур. По прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра в понедельник в регионе столбики термометра покажут от 0 до +5 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. Только по северу и востоку местами возможен дождь и мокрый снег. На дорогах местами может образоваться гололедица. Ветер подует в западном направлении со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигнуть до 13 м/с.

В Барнауле 7 ноября температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают об образовании гололеда местами. Ветер западный, 3-8 м/с.