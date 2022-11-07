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НовостиОбщество7 ноября 2022 1:17

Рабочая неделя в Алтайском крае после длинных выходных начнется с плюсовых температур 7 ноября

Местами пройдет дождь и мокрый снег
Вера Березовская
В Барнауле 7 ноября температура воздуха составит от 0 до +2 градусов

В Барнауле 7 ноября температура воздуха составит от 0 до +2 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется 7 ноября с плюсовых температур. По прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра в понедельник в регионе столбики термометра покажут от 0 до +5 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. Только по северу и востоку местами возможен дождь и мокрый снег. На дорогах местами может образоваться гололедица. Ветер подует в западном направлении со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигнуть до 13 м/с.

В Барнауле 7 ноября температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают об образовании гололеда местами. Ветер западный, 3-8 м/с.