Бийчане пожаловались, что парк за ТЦ «Ривьера» превращается в помойку

Парк за ТЦ "Ривеьера" в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

В паблике «Инцидент Бийск» горожане пожаловались на новый парк за ТЦ «Ривьера», который зарастает грязью и мусором.

- Мусорки не убираются, на мягком покрытии грязь. Детский уголок очень бедный. Парк построили, но хозяина нет. Если уж построили объект, следите за ним и не экономьте на детках! – написали бийчане.

Другие добавили, что и сами горожане не заботятся о чистоте территории.

- Вчера люди прошли по газону - и на площадку, и дети за ними. Но есть же специальная дорожка! Нет, идут по земле! Вместо парка скоро будет уже помойка! – возмутились в комментариях.