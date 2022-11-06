На Алтае разработали въездной знак для села Турочак

Скриншот со страницы Александра Деринга "Вконтакте" /vk.com/dering07

Барнаульский архитектор Александр Деринг и его коллеги завершили разработку въездного знака в село Турочак Республики Алтай. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

- На поверхность стелы мы нанесли символы Турочка. Отверстия, напоминающие валуны, делают ее более прозрачной и связывают визуально с лесом. Для этого знака был специально спроектирован оригинальный шрифт, отражающий индивидуальность места, - написал архитектор.

По его словам, это будет, прежде всего, место, где можно остановиться перед въездом в село, познакомиться с его историей и статистической информацией, отдохнуть на лавочках, а также сделать фото на память.