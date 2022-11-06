Учительница из Бийска вошла в топ-21 всероссийского конкурса

Фото Минобразования Алтайского края

Преподаватель из Бийска вошла в топ-21 конкурса лучших цифровых практик. Об этом сообщили в Минобре Алтайского края.

Юлия Борисова преподает биологию в Бийском лицее-интернате. Она вышла в полуфинал российского конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании», который организовали Фонд «Сколково» и платформа «Дневник.ру».

- Конкурсная работа педагога была отобрана из 330 работ учителей и вошла в топ-21, - отметили в министерстве.

Конкурс проводился с целью мотивации школ и учителей использовать цифровые инструменты в образовании и обмена опытом.