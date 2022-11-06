В Барнауле пьяные хулиганы выворачивают камеры в лифте

Компания также орудовала в доме №18 по ул. Ускова Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле нетрезвые мужчина постоянно выворачивают камеры наблюдения в лифте одного из домов. Об этом сообщили местные жители в телеграм-канале «В курсе 22».

- Пьяный стиль: на Солнечной Поляне, 105, взрослые мужчины на протяжении недели выворачивают камеры в лифте, - написали в паблике.

Те самые камеры зафиксировали лица мужчин. Как написали в комментариях, они давно известны жильцам.

- Они возле «Бочки» пьют вечно, их искать даже не надо, поэтому жителям этого дома они давно известны! – сообщил один из подписчиков.

Другие добавили, что компания также орудовала в доме №18 по ул. Ускова.