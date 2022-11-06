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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 4:37

Жительница алтайского села перевела «инвестору Артему» более 800 тыс. рублей

Для этого женщина оформила кредит
Александра Сапожкова
Женщина взяла кредиты 700 и 90 тысяч рублей

Женщина взяла кредиты 700 и 90 тысяч рублей

Фото: Анна СЕМИНА

У жительницы села Сычевка 1975 года рождения мошенник похитил более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевшей позвонил мужчина по имени Артем и предложил заработать на инвестиционной платформе в одной из газоперерабатывающих компаний. Он объяснил, что для начала нужно перевести десять тысяч рублей, а далее - оформить кредит и также перечислить деньги по реквизитам.

- Женщина знала о подобных случаях мошенничества, но не думала, что такое может произойти и с ней. Она взяла кредиты 700 и 90 тысяч рублей и перевела их через приложение на указанный счет, - рассказали в полиции.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».