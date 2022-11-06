В Барнауле продают «превосходную» квартиру с настоящим камином

Скриншот Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Барнауле за 18,4 млн рублей продается двухуровневая «четырешка». Она находится в элитном кирпичном доме в центре города. Объявление опубликовано на Авито.

На первом этаже расположены просторный холл и лестница из дуба, санузел с раковиной, кухня-студия с выходом на балкон, а также большая гостиная с настоящим камином. На втором этаже – большая спальня, две комнаты и огромная ванна с джакузи. Также в жилье четыре остекленных балкона и три гардеробные на разных этажах.

Отмечается, что в квартире снята вся старая чистовая отделка и все готово к ремонту по вкусу нового хозяина.