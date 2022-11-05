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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:27

На улицах Барнаула ночью 6 ноября будет работать 37 единиц дорожной техники

Наиболее опасные участки дорог будут посыпать песчано-соляной смесью
Антонина Лышова
Дорожные службы будут обрабатывать основные магистрали города

Дорожные службы будут обрабатывать основные магистрали города

Фото: Антонина Лышова

На улицах Барнаула в ночь с 5 на 6 ноября из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий будет работать 37 единиц дорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Наиболее опасные участки дорожной сети будут посыпать песчано-соляной смесью. Также дорожные службы будут обрабатывать основные магистрали города - проспекты Ленина, Красноармейский, Калинина, а также Павловский и Змеиногорский тракты.

Отметим, что днем на улицах будет работать 39 единиц техники и 100 дворников. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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