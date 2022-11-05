Соцсети: из барнаульского аэропорта эвакуировали посетителей

На месте работали экстренные службы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня, 5 ноября, экстренно эвакуировали посетителей из аэропорта. Об этом сообщают в группе "В Курсе 22".

- В Барнаульском аэропорту всех людей экстренно эвакуировали. К зданию подъехала скорая и машины МЧС, - пишут в группе.

На данный момент нет официальной информации о случившемся. Как рассказывают очевидцы, посетителей могли эвакуировать из-за оставленной сумки в зале ожидания.

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