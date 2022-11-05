Жители Барнаула увидят лунное затмение 8 ноября

Луна на время станет алого цвета Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула смогут увидеть лунное затмение 8 ноября. Об этом сообщают в группе "Астрономический клуб Барнаула".

Горожане смогут наблюдать за астрономичексим явлением у планетария (проспект Ленина, 19) с 18:30 до 20:00. Там будут выставлены телескопы для вечерних и ночных наблюдений.

- С астроплощадки Барнаульского планетария можно наблюдать частичную теневую и полутеневую фазу - в этот момент лунный диск будет окрашен в различные оттенки красного цвета, - пишут на сайте клуба.

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