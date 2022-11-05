Стертую пешеходную разметку из дорогого термопластика восстановят по гарантии в Бийске

На «долговечную» разметку в Бийске было выделено 3 млн 432 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в районе Зеленого Клина восстановят дорожную разметку по гарантийным обязательствам. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Напомним, ранее горожане жаловались, что на данном участке разметка из дорогого термопластика, нанесенная в августе, спустя два месяца начала отходить от покрытия. На «долговечную» разметку в Бийске было выделено 3 млн 432 тыс. рублей.

Как пишет издание, этот элемент дороги находится на гарантии. Порядной организации уже направили предписание о восстановлении разметки по гарантийным обстоятельствам. На данный момент нет информации, когда будут проведены работы.

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