В Бийске произошел крупный ночной пожар в частном доме

Площадь возгорания составила 90 квадратов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Бийске на улице Льва Толстого ночью 5 ноября произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горела крыша деревянного дома. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, - уточняет пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составила около 90 квадратов. На месте работали 20 пожарных и пять единиц техники. Из дома эвакуировали шесть человек. Причины пожара выясняются.

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