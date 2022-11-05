61-летнюю женщину насмерть сбили на улице Аванесова в Барнауле

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вчера вечером, 4 ноября, на улице Аванесова в районе дома №53 насмерть сбили пешехода. Об этом рассказывают в группе "Инцидент Барнаул".

- По предварительной информации водитель 49-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Аванесова совершил наезд на пешехода -61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - отмечают в ОГИБДД по Барнаулу.

Женщина скончалась от полученных травм. На месте работали правоохранители и медики. Проводится проверка.

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