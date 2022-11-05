Среднее время полета составляет 5,5 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Барнаула появится прямой авиарейс в Мьянму. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на «И-Линь Туризм».

-Туроператор заключил контракт с Myanmar Airways, согласно которому этот перевозчик будет выполнять еженедельные рейсы в город Мандалай из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Иркутска, Читы и Улан-Удэ, - пишут на сайте.

Отметим, что на данный момент процесс согласования находится на финальной стадии, после этого начнется продажа билетов. Рейсы будут выполнять на 130-местном Airbus A319. Среднее время полета составляет 5,5 часов.

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