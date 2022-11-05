Мокрый снег и гололед обещают синоптики в Алтайском крае 5 ноября

Синоптики обещают южный ветер, его скорость составит 7-12 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 ноября температура воздуха составит +6... +11 градусов. К концу дня по северу-западу ожидается похолодание до 0 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Временами дождь, по северо-западу переходящий в мокрый снег, возможны гололёдные явления. В конце дня в северо-западных районах на дорогах гололедица, - отмечают в Гидрометцентре.

Синоптики обещают южный ветер, его скорость составит 7-12 м/с. Местами по западу порывы могут достигать 15-20 м/с. В Барнауле ожидается +6... +8 градусов днем. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

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