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НовостиОбщество4 ноября 2022 11:45

На Алтае мобилизованные и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь

С вопросами можно обратиться к адвокатам или в МФЦ
Герман Архаров
Специалисты готовы ответить на вопросы военнослужащих

Специалисты готовы ответить на вопросы военнослужащих

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные жители Алтайского края, военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает управление юстиции региона.

С вопросами можно обратиться к адвокатам, в МФЦ или в органы исполнительной власти с момента вступления закона в силу.

Список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, размещен на официальных сайтах Алтайского края можно найти здесь.

Дополнительные консультации можно получить по телефону горячей линии 8 (3852) 54-84-50.