На Алтае мобилизованные и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь

Специалисты готовы ответить на вопросы военнослужащих
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мобилизованные жители Алтайского края, военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает управление юстиции региона.
С вопросами можно обратиться к адвокатам, в МФЦ или в органы исполнительной власти с момента вступления закона в силу.
Список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, размещен на официальных сайтах Алтайского края можно найти здесь.
Дополнительные консультации можно получить по телефону горячей линии 8 (3852) 54-84-50.