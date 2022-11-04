На Алтае мобилизованные и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь

Специалисты готовы ответить на вопросы военнослужащих Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные жители Алтайского края, военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает управление юстиции региона.

С вопросами можно обратиться к адвокатам, в МФЦ или в органы исполнительной власти с момента вступления закона в силу.

Список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, размещен на официальных сайтах Алтайского края можно найти здесь.

Дополнительные консультации можно получить по телефону горячей линии 8 (3852) 54-84-50.