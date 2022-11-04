Озеро Завьялово на Алтае продолжат очищать до наступления заморозков

Озеро Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Озеро Завьявлово продолжат расчищать, пока вода не замерзнет. Об этом сообщает минприроды Алтайского края.

Работы продолжаются уже третий месяц. К концу октября расчистку озера выполнили на 20,8%. Удалась извлечь более 68 тысяч кубических метров донных отложений. На озере работает три земснаряда.

До наступления заморозков планируют дополнительно выполнить расчистку в объеме 45 тысяч кубических метров донных отложений, что суммарно составит 34,6% от общего объема расчистки озера. Кроме того, продолжается строительство дамб и другие работы.

Расчисткой озера на Алтае будут заниматься до 2024 года.