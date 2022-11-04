Стали известны подробности ДТП с автобусом на алтайской трассе

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 4 ноября в Залесовском районе Алтайского края произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробности этой аварии рассказали в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло на 144-м километре дороги «Алтай-Кузбасс». Водитель автобуса, который ехал по маршруту «Барнаул-Междуреченск», не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo. После этого автобус съехал в кювет. В салоне находились 49 пассажиров.

В результате аварии никто не пострадал. Водителя Volvo в момент ДТП в кабине не было.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.