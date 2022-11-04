В алтайской ГИБДД рассказали о графике работы в ноябрьские праздники

Публикуем график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Фото: Олег УКЛАДОВ

Регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Алтайского края изменят график работы в праздничные дни. Об этом сообщает МВД региона

В День народного единства 4 ноября подразделения работать не будут, это выходной. 5 ноября они будут открыты с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

В другие дни регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД региона будут работать по привычному графику.