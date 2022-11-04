4 ноября в Барнауле откроют стелу «Город трудовой доблести»

Стела - символ трудового подвига горожан в годы войны Фото: Виталий БАРАБАШ

В День народного единства 4 ноября в Барнауле торжественно откроют стелу «Город трудовой доблести», пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Стела - символ трудового подвига горожан в годы войны. На облицовочных панелях есть лазерное изображение, а в темное время суток объект подсвечивается.

В 12 часов 4 ноября стелу торжественно откроют в Нагорном парке краевой столицы.

Ранее мы писали о том, что глава Алтайского края Виктор Томенко поздравили жителей Алтайского края с Днем народного единства.