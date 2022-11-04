Губернатор Томенко поздравили жителей Алтайского края с Днем народного единства

Губернатор поблагодарил жителей Алтайского края за стойкость и патриотизм
Фото: Олег УКЛАДОВ
4 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем народного единства.
Томенко и Романенко отметили, что этот праздник напоминает о духовных скрепах российского народа. Речь идет про любовь к Родине, готовность ее защищать, трудиться на общее благо.
- Источник силы России - в уважении к славной истории, бережном хранении традиций и культурного наследия, - сказано в поздравлении.
Губернатор и председатель АКЗС поблагодарили жителей Алтайского края за стойкость и патриотизм. Им пожелали здоровья, благополучия и успехов.
Напомним, 4 ноября в Барнауле торжественно откроют Стелу «Город трудовой доблести».