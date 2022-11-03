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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:45

В Барнауле перекроют переулок Циолковского до конца года из-за строительства теплотрассы

Проезд закроют уже 7 ноября
Вера Березовская
Ограничения движения вводят в связи со строительством теплотрассы

Ограничения движения вводят в связи со строительством теплотрассы

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле перекроют переулок Циолковского с 7 ноября. Как сообщили в мэрии, движение будет ограничено по всей ширине проезжей части от улицы Партизанской до улицы Пролетарской.

Ограничения движения вводят в связи со строительством теплотрассы. Проезд будет закрыт до конца 2022 года.

- Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка, выбирать заранее маршруты объезда, - отмечают в горадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле изменят схему движения в районе площади Победы.