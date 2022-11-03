В Барнауле изменят схему движения возле площади Победы на участке концентрации ДТП

Новую схему движения транспорта планируется ввести с 1 декабря. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 1 декабря в Барнауле изменят схему движения транспорта в районе площади Победы. Такое решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.

Движение на регулируемом перекрестке решили реорганизовать из-за высокой аварийности на этом участке.

«Согласно данным ГИБДД, за несколько лет на регулируемом перекрестке пр. Строителей – пр. Социалистический – пл. Победы произошло 18 ДТП, в результате которых 25 человек получили ранения различной степени тяжести. В статусе «участок концентрации ДТП» данный объект был в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах», - рассказали в мэрии.

Самое частное приводящее к аварии нарушение ПДД в этой зоне - несоблюдение очередности проезда. Для ликвидации конфликтной точки было решено запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям. При этом будет перенесен левый поворот на улицу Профинтерна в районе регулируемого пешеходного перехода.

Новую схему движения транспорта планируется ввести с 1 декабря. После нововведений проведут анализ дорожной ситуации на аварийность, возникновение пробок и движение электротранспорта.