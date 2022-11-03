В Барнауле девушка украла у знакомого крестик и 70 тысяч рублей, но ее выдал след на коврике

Ранее девушка не была фигуранткой уголовных дел Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали 23-летнюю жительницу Новосибирска по подозрению в краже 70 тысяч рублей и серебряного крестика из квартиры знакомого. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что ранее девушка не была фигуранткой уголовных дел. По предварительной информации, хозяин квартиры и подозреваемая были ранее знакомы. Девушка время от времени бывала в гостях у мужчины, и даже иногда он оставлял ее одну дома. Однако, придя

- В один из дней мужчина обнаружил чужой след обуви на коврике для тренировки, который лежал на полу, хотя следов взлома в замке и повреждений не было, - рассказывают в полиции.

Первым делом мужчина бросился к тайнику, где лежали его деньги, и обнаружил пропажу 70 тысяч рублей. Также исчез серебряный крестик с распятием. После хозяин квартиры обратился в полицию.

Задержанная признала в содеянном. Она рассказала, что украденные деньги уже потратила. На данный момент возбуждено уголовное дело о краже.