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НовостиПолитика3 ноября 2022 9:26

Экс-глава Завьяловского района возглавил департамент внутренней политики алтайского правительства

Ранее этот пост занимал Юрий Проскурин
Вера Березовская
Он приступит к работе на новой должности с 7 ноября

Он приступит к работе на новой должности с 7 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации губернатора и правительства Алтайского края назначили нового руководителя департамента по вопросам внутренней политики. Им стал Николай Губерт, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Известно, что ранее Николай Александрович Губерт работал в должности главы Завьяловского района Алтайского края. Он приступит к работе на новой должности с 7 ноября. До него этот пост занимал Юрий Проскурин, который с 1 ноября назначен помощником губернатора региона.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главой Завьяловского района после завершения срока полномочий губерта стал полицейский Николай Онищенко.