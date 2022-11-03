Ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink

"Красная шапочка". Фото: ПАО "Ростелеком"

Австралийско-американская команда фильма «Три тысячи лет желаний» (18+) по-новому взглянула на сказочный сюжет проджина, который томится в закрытом сосуде. Фильм рассказывает об их захватывающих разговорах, психологических сложностях и развитии отношений между современной женщиной и древним джином.

Южнокорейская детективная мелодрама «Решение уйти» (16+) получила один из главных призов Каннского кинофестиваля 2022 года за режиссуру. Пак Чхан-ук ранее уже прославился такими картинами, как «Служанка» и «Олдбой». По сюжету нового фильма в горах при падении с большой высоты погиб мужчина, который профессионально занимался альпинизмом. На простой несчастный случай не похоже и главной подозреваемой становится его вдова — китаянка Со Ре (Тан Вэй).

В центре внимания ленты «Пассажиры ночи» (16+) еще одна француженка с непростой судьбой. Поначалу у Элизабет все шло хорошо: муж, двое детей, квартира в престижном районе. Но мужчина бросает семью, и нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам. И женщина пополняет свою коллекцию проблем, взяв под опеку бездомную и очень сложную Талулу. В следующей премьере — «Плакать нельзя» (16+, с 24 ноября) — сюжет также связан с подростком и проблемами вокруг него. Российский психологический триллер Натальи Назаровой снят в стиле сурового и модного скандинавского нуара.

«Красная Шапочка» (12+) — современное кинопрочтение старой сказки в жанре фэнтези. Юная обладательница красного головного убора (Таисья Калинина) — дочка храброго волкобоя, который погиб, защищая семью. Теперь подрастающему поколению самим придется отстаивать свой город от стаи лютых волков под предводительством фанатичного Вестара (Алексей Серебряков).

Новое воплощение еще одного всем известного сказочного персонажа можно увидеть в полнометражном комедийном мультфильме «Кощей. Похититель невест» (6+). Вечно молодой и очень стильный Кощей уже не первое столетие ищет себе спутницу жизни, но никакие уловки и даже угрозы ему не помогают. А прекрасная богатырша Варвара, напротив, только и успевает отбиваться от женихов, которые позарились на ее приданное. Как изменит героев не совсем романтическая встреча и какую роль в их судьбе сыграли царь Горох и острый на язык Колобок, можно узнать, посмотрев мультик в видеосервисе Wink.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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