На Алтае вместо празднования Нового года предлагают направить деньги мобилизованным

Новый год Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края призывают не тратить бюджетные деньги на массовые гуляния, снежные городки и фонарики, а направить средства на помощь мобилизованным. Петиция с таким предложением появилась на сайте change.org.

– Новый год в России всегда был семейным праздником, когда мы желаем друг другу счастья. Но времена поменялись, и для наших семей теперь счастье - это возвращение мужчин домой с победой: живыми и здоровыми, – говорится в обращении.

Вместо траты денег на новогодние гуляния предлагают направить бюджетные средства мобилизованным.

Под обращением уже подписались более 400 человек.

Ранее мы писали, что празднование Нового года в Барнауле пройдет без пышных уличных гуляний, фейерверков и перекрытия площади Сахарова.