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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:15

На Алтае вместо празднования Нового года предлагают направить деньги мобилизованным

Опубликовали такую петицию
Герман Архаров
Новый год

Новый год

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края призывают не тратить бюджетные деньги на массовые гуляния, снежные городки и фонарики, а направить средства на помощь мобилизованным. Петиция с таким предложением появилась на сайте change.org.

– Новый год в России всегда был семейным праздником, когда мы желаем друг другу счастья. Но времена поменялись, и для наших семей теперь счастье - это возвращение мужчин домой с победой: живыми и здоровыми, – говорится в обращении.

Вместо траты денег на новогодние гуляния предлагают направить бюджетные средства мобилизованным.

Под обращением уже подписались более 400 человек.

Ранее мы писали, что празднование Нового года в Барнауле пройдет без пышных уличных гуляний, фейерверков и перекрытия площади Сахарова.