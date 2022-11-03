Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка

Основными темами встречи стали вопросы деятельности розничного бизнеса. Ключевые направления этого сегмента обсудил с участниками КСА заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ стал одним из первых российских банков, деятельность которого была затронута максимальным числом международных санкций в первом квартале 2022 года. На фоне этого фокус внимания розничного бизнеса сместился в сторону более детализированного подхода к работе с клиентами, повышению их лояльности, оценке рентабельности обслуживания.

В течение года банк реализовал ряд инициатив, направленных на повышение эффективности розничного бизнеса. В частности, банк сделал бессрочным срок действия своих карт, запустил новые сервисы трансграничных переводов и довел функционал интернет-версии онлайн-банка до уровня мобильного приложения. Также обновлена программа лояльности, в интернет-банке внедрены платежи по QR-коду, проведена интеграция с СБПэй.

Крупным проектом стал запуск стратегической инициативы «Семейный капитал», которая предусматривает комплексное обслуживание клиентов и финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.

Особое внимание на встрече с КСА Анатолий Печатников уделил вопросам финансовой безопасности, которая всегда была безусловным приоритетом. Банк постоянно развивает технологии защиты клиентских средств и персональных данных, реализует дополнительные мероприятия для противодействия мошенничеству при выдаче кредитных продуктов, проводит информационную работу для повышения финансовой грамотности населения. По оценкам экспертов, этот вопрос требует регулирования на государственном уровне, для чего банк предлагает ряд инициатив защиты клиентов от телефонных мошенников и фишинга.

Важным направлением развития в этом году стало цифровое преобразование и масштабная модернизация офисной сети. Появился новый формат отделений, полностью обновлен функционал сотрудников, внедрено цифровое управление продажами, повышается качество работы финансовых консультантов.

По итогам заседания участники КСА договорились о формате постоянного взаимодействия, отметив важность конструктивного диалога по актуальным вопросам развития розничного бизнеса.