Жители Алтайского края заплатили в 2022-м больше налогов, чем за прошлый год

Поступления по налогу на прибыль за 9 месяцев сократись на 3% Фото: Олег УКЛАДОВ

Объем налоговых поступлений и страховых взносов в Алтайском крае за период с января по сентябрь составил почти 135 млрд рублей. Как рассказал руководитель краевой налоговой службы Алексей Легостаев на заседании регионального правительства, это на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые крупные поступления в этом году были получены с налога на доходы физических лиц, при этом сборы с налога на прибыль падают, пишут «Вести Алтай».

- Поступления по налогу на прибыль за 9 месяцев сократись на 3%. С одной стороны, край является единственным регионом Сибири, в котором уменьшились поступления по налогу на прибыль – рассказал Легостаев.

По словам спикера, самые крупные налоговые отчисления отмечаются в сфере торговле и обрабатывающего производства. Главный налоговик края заметил, что в целом большинство отраслей экономики демонстрируют положительную динамику.