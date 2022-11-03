Уголовное дело возбудили после исчезновения 81-летней жительницы Барнаула

Пропавшая пенсионерка Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 81-летней жительницы Барнаула Антонины Ложкиной. Об этом сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, женщина живет в квартире одна. С 10 октября пенсионерка перестала выходить на связь с родственниками. Найти ее так и не удалось, поиски продолжаются.

Приметы разыскиваемой: на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, темные кучерявые волосы, носит очки.

Была одета: темное пальто.

С собой женщина взяла телефон, но сейчас он недоступен.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении 81-летней Антонины Ложкиной просят позвонить по телефонам: 8-913-210-4483, (3852) 391-482, 42-02-02. Также можно просто позвонить в полицию с мобильного телефона по номеру 102.