«Мебельщика Валеру» будут судить по обвинению в обмане 69 барнаульцев

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

31-летнего жителя Барнаула обвиняют в обмане людей при изготовлении мебели. Уголовное дело направили в суд, пишет прокуратура Алтайского края.

В 2020-2022 мужчина, которого в социальных сетях прозвали «мебельщиком Валерой» публиковал в интернете объявления об изготовлении корпусной мебели и ее установке. После обращения барнаульцев, он показывал технологический процесс по изготовлению шкафов, выдавая чужую работу за свое производство.

Мужчина выезжал домой к горожанам и делал все необходимые замеры, а затем получал деньги. После этого он переставал выходить на связь и люди так и не получали мебель.

- В результате мошенничества пострадало 69 человек, которые в общем размере лишились свыше 4,7 млн рублей, - подчеркнули в ведомстве.