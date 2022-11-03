«Мебельщика Валеру» будут судить по обвинению в обмане 69 барнаульцев

Уголовное дело направили в суд
Фото: Олег УКЛАДОВ
31-летнего жителя Барнаула обвиняют в обмане людей при изготовлении мебели. Уголовное дело направили в суд, пишет прокуратура Алтайского края.
В 2020-2022 мужчина, которого в социальных сетях прозвали «мебельщиком Валерой» публиковал в интернете объявления об изготовлении корпусной мебели и ее установке. После обращения барнаульцев, он показывал технологический процесс по изготовлению шкафов, выдавая чужую работу за свое производство.
Мужчина выезжал домой к горожанам и делал все необходимые замеры, а затем получал деньги. После этого он переставал выходить на связь и люди так и не получали мебель.
- В результате мошенничества пострадало 69 человек, которые в общем размере лишились свыше 4,7 млн рублей, - подчеркнули в ведомстве.