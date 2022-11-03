Эксперты рассказали, как в Барнауле хотят засыпать ковш

Там планируют построить ЖК Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 11 ноября по 16 декабря в форме опроса пройдут общественные обсуждения проекта по засыпке ковша. На земельном участке планируют построить высотки. Об этом пишет «Толк».

В проекте указано, что на искусственном земельном участке хотят построить ЖК, состоящий из трех многоэтажек. Площадь нового участка должна составить 2 гектара. Его возведение составит почти 31 млн рублей.

Специалисты отметили, что пока в этом месте нет инфраструктуры для организации досуга барнаульцев. Планируемые объекты и прогулочная набережная должны стать украшением берега.