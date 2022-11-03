Дожди и до +10 градусов ожидается в Алтайском крае 3 ноября

Утром возможен дождь с мокрым снегом Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 3 ноября, в Алтайском крае воздух прогреется до +5…+10 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В большинстве районов Алтайского края пройдут небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Кроме того, в утренние часы по востоку местами возможен туман. В регионе подует южный ветер, 4-9 м/с, местами ожидаются сильные порывы до 14 м/с.

В Барнауле 3 ноября столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Временами в краевой столице пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный ветер, 4-9 м/с.