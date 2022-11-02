Концепцию туристической территории «Белокуриха Горная» представили губернатору Алтайского края

Предполагаемый объем инвестиций в объект - 21,2 млрд рублей Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили концепцию туристической территории «Белокуриха Горная». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Концепция включает в себя шесть объектов с номерным фондом более 1 тыс. номеров, создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры. Также в планах проведение радонопровода.

Отметим, что, по оценкам экспертов, предполагаемый объем инвестиций в объект - 21,2 млрд рублей. «Белокуриха Горная» увеличит турпоток в крае на 200 тыс. человек в год. Губернатор одобрил концепцию, а также поручил создать рабочую группу для решения вопросов, связанных с этой территорией.

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