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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 12:32

В Рубцовске водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста

Потерпевший погиб до приезда "скорой"
Антонина Лышова
На месте ДТП работали правоохранители

На месте ДТП работали правоохранители

В Рубцовске сегодня, 2 ноября, легковой автомобиль насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщают в группе "Инцидент Рубцовск".

Известно, что авария произошла на улице Светлова в районе дома №60. Водитель ВАЗ-217230 сбил велосипедиста, который выехал на дорогу с прилегающей территории. По кадрам видно, что на месте работали правоохранители.

Потерпевший получил различные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда "скорой". На данный момент обстоятельства случившегося уточняются.

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