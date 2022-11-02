В Барнауле пойдет под суд директор веревочного парка, в котором травмировался 13-летний мальчик

В ходе предварительного следствия предприниматель признал вину Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле перед судом предстанет 48-летний директор веревочного парка, в котором пострадал 13-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета региона.

Напомним, что ЧП произошло 10 июля 2022 года. В веревочном парке 13-летний мальчик упал с высоты не менее 5 метров из-за обрыва страховочного троса. Ребенок получил многочисленные травмы, включая перелом костей таза. По данному факту были проведены проверки.

- Следствие, проведенное СУ СК России по Алтайскому краю пришло к выводу, что в результате ненадлежащего обслуживания и хранения страховочного оборудования образовалась коррозия стальной части троса, что и послужило причиной его обрыва, - пишет пресс-служба.

В ходе предварительного следствия предприниматель признал вину в содеянном. Также обвиняемый оказывал помощь в лечении ребенка. На данный момент уголовное дело передано в суд.

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Парк на данный момент закрыт (подробнее)